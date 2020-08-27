عمّان 08 محرم 1442هـ الموافق 27 اغسطس 2020م واسدعا الاتحاد البرلماني العربي اليوم، تركيا إلى احترام حقوق الجوار والعلاقات التاريخية التي تربطها بالعالم العربي ووقف تدخلاتها في الشأن السوري، مناشداً المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة التدخل لوضع حد لتلك الاعتداءات .وأدان الاتحاد في بيان ، جميع الممارسات والاعتداءات التي تقوم بها تركيا على الأرض السورية، بوصفها مخالفة للشرعية الدولية، داعياً المجالس والبرلمانات العربية إلى إصدار مواقف تعبر عن رفض الاعتداء التركي .وأكد الاتحاد وقوفه التام بجانب سوريا في الدفاع عن سيادتها ومواطنيها، واصفاً تلك التدخلات بأنها تدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار، في قت يواجه العالم حرباً ضد وباء فيروس كورونا المستجد.// انتهى//19:55ت م0193