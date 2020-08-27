جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأسفرت حملات أمانة محافظة جدة الميدانية ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة الجهات الأمنية والمختصة عن إزالة تعديات على أرض حكومية بطريق مكة القديم "كيلو 16" عبارة عن محطة للوقود على مساحة نحو 1100م2 ، وشملت الإزالة 14 محلاً تجارياً وكشكين .وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أعمال الإزالة جرت بمشاركة الشرطة ، والدوريات الأمنية ، والمرور ، والدفاع المدني ، والشركة السعودية للكهرباء ، والإدارات المعنية في الأمانة ، وسط تواصل الجهود الميدانية برفع الأنقاض من الموقع والتنسيق مع الجهات المعنية لتفريغ خزانات الوقود في المحطة واستكمال إجراءات الإزالة .يذكر أن الإزالة تأتي بعد رصد التعدي على الموقع خلال شهر رمضان السابق مما نتج عنه الاعتداء على مراقبي البلدية وجرى في حينه اتخاذ الإجراءات النظامية والإطاحة بالمعتدين من قبل الجهات الأمنية.وأكدت أمانة جدة استمرار جهود البلديات الفرعية من خلال مراقبيها برصد التعديات وإزالتها وفقاً للأنظمة لحفظ أملاك الدولة .// انتهى //19:59ت م0194