الباحة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأطلق المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم, مركز الدعم الفني للتعليم عن بعد " مُعين", الذي أطلقته إدارة تقنية المعلومات بالشراكة مع شركة ابتكار.وتُعنى المبادرة بحل العديد من مشكلات الدعم الفني لأجهزة الطلاب والطالبات أثناء مواصلة تعليمهم عن بعد في مختلف الظروف والحالات بتوفير قناة تفاعلية عبر منصة " تلغرام"؛ والتي تسمح بتلقي الاستفسارات، وتقدم إجابات وافية للطلاب والطالبات حول استخدام الأجهزة التقنية الحديثة المستخدمة في التعلم عن بعد، وتقديم الحلول للمشاكل الفنية التي قد تعتري أجهزتهم من خلال إجراء خدمات الصيانة الداخلية السريعة لها مجانا عبر الإدارة أو في مكاتب التعليم في مختلف المحافظات عبر الدخول للمنصة : https://t.me/detscalbaha.وأكد الدكتور الزهراني حرص الإدارة على تقديم جميع الخدمات التربوية والتعليمية والتقنية للطلاب والطالبات خلال مواصلة رحلاتهم التعليمية عن بعد عبر إطلاقها "لمُعين "حتى يتمكن المستفيدون من إيصال صوتهم بأيسر الطرق خصوصاً الفئات الأكثر حاجة لمد يد العون والمساعدة ككبار السن من أولياء أمور الطلاب والصغار من الطلاب الذين قد يصعب عليهم استخدام التقنية وتوظيفها بالصورة المثلى، مشيرا إلى أن الإدارة قد شكلت فرق دعم فني وإشراف لمركز " مُعين " تعمل على مدار اليوم الدراسي من أجل تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب والطالبات أو ذويهم خلال تعاملهم مع أنظمة التعلم عن بعد وتتيح الدعم اللازم وإجراء الحلول التقنية لأجهزتهم بما يمكنهم من متابعة دروسهم عبر المنصات التعليمية المعتمدة.// انتهى //19:59ت م0195