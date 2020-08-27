المدينة المنورة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعادت الفرق الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة تأهيل وتشجير 398 شجرة في مناطق متعددة ، بوادي ملل ووادي الفرع وخيبر، جراء تأثرها بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.وتأتي المبادرة ضمن المهام الميدانية التي ينفّذها فرع الوزارة بالتعاون مع جمعية النحالين بالمدينة المنورة، التي تشمل تأهيل الأشجار وضبط المخالفات ومراقبة حالات التعدّي على الغطاء النباتي, وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين, فيما تشمل الجولات مختلف محافظات المنطقة.وقام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد اليوم بتكريم المشاركين في سبل المحافظة على البيئة، عبر مبادرة إعادة تأهيل الأشجار المتساقطة بمنطقة المدينة المنورة جراء السيول والأمطار، والتي استمر العمل على تأهيلها قرابة 30 يوماً.// انتهى //20:42ت م0201