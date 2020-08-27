مكة المكرمة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسبدأت إدارة نشاط الطالبات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم برنامجاً تدريبياً يعنى بالأنشطة اللاصفية وآليات وسبل تنفيذها بمثالية من خلال المنصات التعليمية عن بعد.وأوضحت المشرفة على البرنامج مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم المنطقة الدكتورة ليلى الصاعدي، أن البرنامج استهدف رائدات النشاط، في إطار تأهيلهن ليكن مدربات خبيرات في الفصول الافتراضية والتدريب عن بعد، بما يضمن توظيف الأنشطة اللاصفية وتحقيق المنتظر والمنشود منها.وأشارت إلى حرص القائمين على هذا البرنامج وتركيزهم على تنمية مهارات استنتاج مفهوم التعلم الإلكتروني لدى المتدربات، وتعريفهن على مميزاته، وسبل مواجهة التحديات التي قد تواجههن خلال هذا المشروع التعليمي الإلكتروني، وآليات التمييز بين أنواع المنصات الإلكترونية، وإجادة التعامل مع منصة zoom ومنصة WizIQ ومنصة Microsoft Teams.// انتهى //20:57ت م0205