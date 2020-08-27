جيزان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسدشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي اليوم ، مبادرة وطن العطاء ، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة جيزان .وتستهدف المبادرة مساعدة أكثر من 1000 مستفيد من كبار السن وأصحاب الأمراض المستوطنة والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات المنطقة، وذلك بتوزيع أدوات وأجهزة وأدوية .وتتضمن المبادرة التي تنفذها جمعية " لمسة إدراك الوقائية الصحية " بدعم من مصرف الراجحي، توزيع حقائب صحية تحتوي على كمامات ومعقمات وصابون غسيل يد وفاين معقم وحقائب إسعافات أوليك وعربات متحركة.// انتهى //20:58ت م0207