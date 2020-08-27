اجتماعي / فرع الموارد البشرية بجازان يدشن مبادرة "وطن العطاء"
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
جيزان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
دشن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي اليوم ، مبادرة وطن العطاء ، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة جيزان .
وتستهدف المبادرة مساعدة أكثر من 1000 مستفيد من كبار السن وأصحاب الأمراض المستوطنة والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع محافظات المنطقة، وذلك بتوزيع أدوات وأجهزة وأدوية .
وتتضمن المبادرة التي تنفذها جمعية " لمسة إدراك الوقائية الصحية " بدعم من مصرف الراجحي، توزيع حقائب صحية تحتوي على كمامات ومعقمات وصابون غسيل يد وفاين معقم وحقائب إسعافات أوليك وعربات متحركة.
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20:58ت م
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