الطائف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسعقدت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم محافظة الطائف اليوم ، اللقاء الأول الافتراضي للمرشدين الطلابيين عبر تطبيق webex.ويسلط اللقاء الافتراضي الضوء على العديد من المحاور؛ ومنها برنامج الأسبوع التمهيدي والهيئة الإرشادية عن بُعد، ودور المرشد الطلابي أثناء فترة التعليم عن بُعد, والرعاية والدعم النفسي للطلاب أثناء فترة التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى محور تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد ذات الأولوية عن بُعد.واستفاد من اللقاء مشرفو التوجيه والإرشاد, والمرشدون الطلابيون.وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي ، أن دور الإرشاد الطلابي في العملية التعليمية بالغ الأثر في الوقوف جنباً إلى جنب مع ما يحتاجه الطلاب من تهيئة نفسية وإرشادية حول التعليم عن بعد ، وأيضاً مع أولياء الأمور للمساهمة في تهيئة الطلاب للتغلّب على أي معضلات تواجههم في التعامل مع أبنائهم داخل المنازل أثناء التعليم ، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستكون متحققة في التوجيه والإرشاد عند تنفيذها بشكل مستمر ومتواصل في التعليم عن بعد.// انتهى //21:00ت م0208