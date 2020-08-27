الرباط 08 محرم 1442 هـ موافق 27 أغسطس 2020 مسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1221 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 57085.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 27 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 1011، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 41901، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 14173، من بينها 183 حالة خطيرة.//انتهى//21:02ت م0209