صامطة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأقامت الكلية التقنية بمحافظة صامطة اليوم برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول من العام 1442هـ، وذلك داخل الأقسام التدريبية على دفعات، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصى بها ، بهدف تعريف المتدربين على البيئة التدريبية بالكلية ، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة.وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس علي بن حسين بشبش أن البرنامج يشتمل على عرض مرئي يبيّن أنظمة ولوائح الكلية، وطرق التدريب الإلكتروني، وتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتدرب، بالإضافة لنظام رايات والخدمات المقدمة من خلاله، وأيضاً اطلاع المتدربين على حقوقهم وواجباتهم ، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المتدربين من خلال بريد الكلية وحساب تويتر و الواتساب للرد على الاستفسارات.وبين أن المتدرب سوف يزود بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب وطرق استخدام التدرب الإلكتروني وإجراءاته المعتمدة ، وقُبل المتدربون في 6 تخصصات فنية : تخصص المساحة وتخصص المعماري وتخصص المدني وتخصص إدارة أنظمة الشبكات وتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم وتخصص المحاسبة ، وبلغ عدد المتدربين 250 متدرباً، وزعوا على ثلاثة أيام كل يوم 83 متدرباً.// انتهى //21:16ت م0212