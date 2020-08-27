جيزان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان اليوم ، مبادرة للتعريف بالطرق الصحيحة للوقاية من فيروس كورونا ، والتي استهدفت منسوبي فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان والمراجعين ، بحضور مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان المكلف علاء بن حسن زعقان.واشتملت المبادرة التي شارك في تقديمها عدد من متطوعي هيئة الهلال الأحمر التعريف بطرق الوقاية من الفيروس، وأهمية رفع مستوى الحماية الشخصية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تحول دون انتشار المرض، واستخدام الأدوات الوقائية للحماية من الإصابة بالمرض ، إلى جانب التعريف بالتطوع في مجال حقوق الإنسان .وتضمن التدريب كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة، التي قد يواجهها الموظفون خلال أوقات الدوام وخلال حياتهم اليومية، بهدف إكسابهم مزيداً من المهارات الإسعافية، إضافة إلى التطوير والحصول على التدريب اللازم في مبادئ الإسعافات الأولية، للإسهام في إنقاذ الحالات الحرجة عند الحاجة -لاقدر الله-. فيما جرى تقديم جانب نظري يضم المعلومات الإسعافية الأولية النظرية، وجانب عملي يعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية.// انتهى //21:23ت م0213