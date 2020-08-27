عدن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستحدثت وحدات من الجيش اليمني، مواقع جديدة في مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية.وأوضح قائد اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني، العميد محمد الباهلي، اليوم الخميس أن المواقع المستحدثة تقع شمال التلال السود المطلة على مزارع آل معيض، وذلك بهدف منع عمليات تسلل تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.في غضون هذا شن الجيش اليمني، قصفا مدفعيا استهدف مواقع للحوثيين شمال مركز مديرية باقم.وقال العميد الباهلي في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن القصف المدفعي تزامن مع عملية هجوم خاطفة على جيوب لعناصر الميليشيا في مزارع آل معيض، أسفرت عن مصرع قناص حوثي وعدد من العناصر، واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.// انتهى //21:44ت م0214