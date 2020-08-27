الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأكد مسؤول في الخارجية اليمنية أن التصعيد العسكري من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لا يخدم بأي شكل من الأشكال عملية السلام في اليمن.جاء ذلك في لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش اليوم في مدينة الرياض مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن تايول كواك.وتطرق الجانبان في اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري والقصف العشوائي لميليشيا الحوثي الانقلابية، والذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، وتفاقم الوضع الإنساني لاسيما بمحافظة مأرب، في شرق اليمن.وبحث الجانبان أيضا عددًا من قضايا التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وأشاد وكيل وزارة الخارجية اليمنية بموقف كوريا الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.وأكد السفير الكوري من جهته على موقف بلاده تجاه اليمن ودعمها للحكومة الشرعية وللجهود المتصلة بعملية السلام.// انتهى //21:50ت م0215