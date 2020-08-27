باريس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت فرنسا اليوم 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 259698 إصابة.وأشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 32 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30576 حالة منذ بدء تفشي الفيروس على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20070 وفاة في المستشفيات، و10506 آخرين في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.// انتهى //22:20ت م0223