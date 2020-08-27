جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسدشن مدير عام إدارة التعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي اليوم، لقاء القيادات المدرسية "مستعدون 5"، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة.وأكد الدكتور المسعودي أهمية دور قيادات المدارس وشراكة الأسرة معها في انطلاقة ناجحة وقوية للعام الدراسي عن بعد، مشيداً بدور وجهود المعلمين والمعلمات في متابعة وتحفيز الطلاب والطالبات.وناقش اللقاء عدداً من الأوراق تضمنت كيف تكون مدارسنا مستعدة، المواطنة الرقمية والتعليم عن بعد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الميدان التعليمي مسؤولية الجميع، وحوكمة وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى استعراض نتائج وتوصيات ورش العمل الافتراضية بمكاتب التعليم.// انتهى //22:43ت م0227