اقتصادي / انعقاد اجتماعات مجلس مُحافظي البنك الأفريقي للتنمية والدورة 46 للصندوق الأفريقي للتنمية
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
أبيدجان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
عقدت الدورة 55 للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، والدورة 46 للصندوق الأفريقي للتنمية، عبر تقنية التواصل عن بعد، واستمرت ثلاثة أيام .
وتمحورت الدورة حول كيفية إعادة بناء أفريقيا بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد -19" كما تمّت المصادقة على تقريري الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الأفريقي للتنمية وإعادة تمويل للمرّة الخامسة عشر الصندوق الأفريقي للتنمية للفترة 2020-2022.
كما تم خلالها، إعادة انتخاب أكينوومي أديزينا بإجماع الدول الأعضاء في البنك الأفريقي للتنمية لولاية ثانية، تستمر خمس سنوات 2020 ـ 2025 على رأس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من قبل مجلس محافظي البنك.
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