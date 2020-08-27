أبيدجان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسعقدت الدورة 55 للاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية، والدورة 46 للصندوق الأفريقي للتنمية، عبر تقنية التواصل عن بعد، واستمرت ثلاثة أيام .وتمحورت الدورة حول كيفية إعادة بناء أفريقيا بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد -19" كما تمّت المصادقة على تقريري الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الأفريقي للتنمية وإعادة تمويل للمرّة الخامسة عشر الصندوق الأفريقي للتنمية للفترة 2020-2022.كما تم خلالها، إعادة انتخاب أكينوومي أديزينا بإجماع الدول الأعضاء في البنك الأفريقي للتنمية لولاية ثانية، تستمر خمس سنوات 2020 ـ 2025 على رأس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية من قبل مجلس محافظي البنك.// انتهى //22:44ت م0228