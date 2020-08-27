تبوك 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستواصل أمانة منطقة تبوك جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة " معالجة مظاهر التشوّه البصري" في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، من خلال التركيز على إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، والمركبات التالفة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والإنارة ، والنظافة بشكل عام .وأكدت أمانة تبوك حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية ، الرامية إلى تحسين المشهد الحضري في جميع المدن والشوارع، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلتها تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، وأنها لن تتهاون في معالجة أسباب ومظاهر التشوه البصري ، مشيرةً إلى أنها تمكنت خلال الأسبوع الجاري من ضبط 20 سيارة تالفة ومهملة في عدد من أحياء مدينة تبوك ، وإزالة 5 مركبات نهائياً من تلك الأماكن ، إضافة إلى أعمال إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة ، وإصلاح عدد من أعمدة الإنارة ، بالإضافة إلى إزالة الكتابات ، ومعالجة الحاويات ، ورفع المخلفات .ونوهت أمانة تبوك بمتابعة الفرق الميدانية، وعملها الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أنها تحرص بالتزامن مع ذلك أن تسهم حملاتها في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري .ودعت أمانة تبوك المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية , عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات 940.// انتهى //22:52ت م0231