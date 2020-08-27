محايل 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أمس قرى جبل أثرب .واستمع المحافظ خلال جولته لشرح من رئيس البلدية عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.وأكد البناوي أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير، للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.// انتهى //23:07ت م0232