الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.// انتهى//23:16ت م0237