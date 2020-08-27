سياسي / قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن": اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه المملكة
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
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23:16ت م
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