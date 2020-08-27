نيويورك 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي، ارتفاعاً عند إغلاق التداول في بورصة نيويورك اليوم، بدعم من بيانات إيجابية بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 161.31 نقطة بما يعادل 0.57 بالمئة ليصل إلى 28493.23 نقطة، وارتفع ستاندرد اند بورز 5.85 نقطة أو 0.17 بالمئة مسجلاً 3484.58 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع على تراجع طفيف بمقدار 39.72 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 11625.34 نقطة.// انتهى //23:44ت م0239