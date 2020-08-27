واشنطن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسعقد نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون، خلال زيارته لأوكرانيا في الفترة من 26 إلى 27 أغسطس ، اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعددٍ من المسؤولين في البلاد، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا متعددة الأطراف والإقليمية ، بما في ذلك أجندة الإصلاح في أوكرانيا، والوضع في بيلاروسيا.وجدد نائب وزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.كما التقى بالصحفيين وقادة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لحرية الصحافة وسيادة القانون والمساعدات الإنسانية في أوكرانيا.// انتهى //23:49ت م0240