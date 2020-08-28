بريدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسيواصل مهرجان التين الأول بمنطقة القصيم فعالياته وبرامجه الترفيهية والتسوقية والاجتماعية ، والذي انطلق أمس بمنتجع ديرتي ببريدة ، حيث يهدف إلى توفير منتج وشتلات التين من مختلف الأشكال والأنواع تزامناً مع موسم التين في المنطقة.من جانبه أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة المشرف العام على مهرجان التين المهندس بندر بن صالح الهديه ، أن المهرجان يهدف إلى تسويق المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات والإرشاد والتوجية وبناء قنوات تسويقية بين المزارعين والمستهلكين مباشرة، و عبر التطبيقات الإلكترونية .لافتاً إلى أن المهرجان يشارك بفعالياته عدد من الشباب والشابات والأسر المنتجة والحرفيين والرسامين بمجموعة من اللوحات التشكيلية ، ويحوي بين جنباته فعاليات متنوعه و ألعاب ترفيهية تستهوي طبقات المجتمع .مشيراً إلى أن المهرجان سلط الضوء على أعمال الفلاحة قديماً، وعرض نماذج وأنظمة الري الحديث، إضافة لمشاركة العديد من مزارعي التين ومنتجي العنب والعسل والبطيخ والشمام والخضار والفواكة ومنتجي الصناعات التحويلية للفواكه والخضار ومشتقات الألبان، ومشاركة المشاتل الزراعية .// انتهى //00:34ت م0245