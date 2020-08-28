صامطة 8 محرم 1442 الموافق 27 أغسطس 2020 م واسعقد المجلس البلدي بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة جلسته العادية الـ 70، برئاسة رئيس المجلس محمد بن حسن جوهري وحضور أعضاء المجلس.وناقش الحضور خلال الجلسة عدداً من الموضوعات المدرجة، واتخذ حيالها مجموعة من القرارات.وأوضح الجوهري أن المجلس اطلع على أهم التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، ومناقشة ماورد فيها من مستجدات خلال شهر أغسطس ، واطلع الأعضاء على تقرير لجنة الخدمات بالمجلس على المواقع المتضررة من الحالة المطرية وصيانة الطرق والشوارع التي تضررت من الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وبحث التوصيات والحلول لتلافي تلك الأضرار مستقبلا بإذن الله تعالى .ومناقشة البلاغات المرفوعة من المواطنين على مركز اتصال البلاغات 940، أو من خلال تطبيق بلدي، ومدى تجاوب البلدية معها، وما تم معالجته من خلال تلك البلاغات .وثمن رئيس المجلس، دور البلدية والجهود التي بذلتها أثناء الحالة المطرية في خدمة الأهالي بقرى المركز، مؤملا بذل المزيد من الجهد في كل المواقع والرفع بالدراسات العاجلة لمعالجة المواقع المتضررة جذريا .// انتهى //00:36ت م0247