نجران 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسشهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمدينة نجران في دورتها العاشرة قفزة غير مسبوقة وارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة إثر تفعيل آلية التصويت الإلكتروني للانتخابات بنسبة 322%، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين والناخبات المصوتين 3,855 مشارك ومشاركة فيما لم يتجاوز إجمالي المشاركات بالدورة السابقة 913 مشارك ومشاركة.ووفقاً للنتائج النهائية شهدت الدورة الحالية مشاركة 3,855 ناخب وناخبة منهم 3,717 من فئة التجار و 2,579 من فئة الصناع، فيما بلغ إجمالي ناخبي الدورة السابقة 913 مشارك ومشاركة، في حين بلغ إجمالي عدد الأصوات لفئة التجار والصناع 6,296 صوت.وفاز عن فئة التجار محيميد بن صالح آل سالم، وسعيد هدران اليامي، هادي بن بنيان آل عامر، محمد حسين آل قراد، وفاز عن فئة الصناع صالح بن سالم آل حيدر، مانع بن مهدي آل منصور، أحمد بن مبخوت الهمامي، علي بن ناصر القاضي.وجاءت هذه الزيادة في انتخابات غرفة نجران نتيجة نمو السجلات التجارية في مختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تمكين المصوت الفرد من التصويت لأربعة مرشحين اثنين من كل فئة بعد أن كان التصويت يقتصر على مرشح واحد لكل فئة.وأسهم إقرار وزارة التجارة لآلية التصويت الإلكتروني "عن بعد" في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الناخبين والناخبات من المشاركة من خلال رابط إلكتروني موحد دون الحاجة لزيارة مقر الانتخاب وهو ما انعكس على زيادة نسب المشاركة لانتخابات مجالس إدارات الغرف.وعملت "التجارة" على تسهيل الإجراءات للناخبين والناخبات وتطوير طريقة التصويت من يدوي إلى إلكتروني عند بعد دون الحاجة لحضور مقر الانتخاب من خلال رابط موحد لجميع الغرفVoting.mci.gov.sa يمكن كل ناخب وناخبة من التصويت دون عناء أو انتظار.وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية للوزارة الهادفة لزيادة أعداد المصوتين في الغرف التجارية والصناعية.// انتهى //00:36ت م0248