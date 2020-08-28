جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسيطلق معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، الثلاثاء القادم، السلسلة الرابعة من ورش رؤية الجامعة السعودية الحديثة، وذلك بورشة العمل الأولى حول برنامج تمكين الموهوبين والمتفوقين .وعَـدّ معاليه مشروع الجامعة السعودية الحديثة، أحد المشروعات التي تتبناها جامعة جدة، كقيمة مضافة تعزز مكانتها بين الجامعات السعودية، من خلال مجال الأعمال اللوجستية، مؤكداً أهمية تعاون العمادات والكليات المعنية بهذا الأمر مع سلسلة هذه الورش ومخرجاتها، في شكل إجراءات وخطوات جديدة وصولا للتحول بشكل كلي للجامعة.// انتهى //00:36ت م0249