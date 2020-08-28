الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعد مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2019-2020.وحددت اللجنة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة مباراتي نصف النهائي حيث سيلتقي الهلال وأبها على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض عند الساعة 5:55 مساء، فيما سيلتقي في المباراة الثانية فريقا الأهلي والنصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 8:30 مساء.// انتهى //01:23ت م0252