جدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأكدت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة سعيها للرقي ببرامجها خدمة لأهدافها الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة في تعليم وتدريب وإرشاد وإصلاح وتوعية الأسرة من خلال مبادرات تنموية مستدامة وذلك عبر مجلس إدارتها المنتخب حديثاً .وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية زهير المرحومي إلى أن الجمعية تعمل على إطلاق منظومة من المبادرات وتسعى لتطويرها عبر فريق عمل متخصص , بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ، لتواكب حجم التوسع الكبير فيما تسعى لتنفيذه من مشروعات إلى جانب تنمية استماراتها لاحتياطها النقدية .ونوه بأن الجمعية التي تأسست عام 2003م تسعى لاستقرار الأسرة من خلال بناء جيل من الأسر الواعية والمتماسكة القادرة على مواجهة التحديات على أن تكون مؤثرة في استقرار الأسرة وسفيرة لرسالة المودة ، كما تعمل لأن تكوين بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء بعد انفصال الأبوين يسودها الاحترام المتبادل .بذكر أن جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة ساعدت منذ إنشائها في تغيير حياة أكثر من 337 ألف أسرة ، وتستهدف الوصول لمساعدة 500 ألف أسرة حتى هذا العام 2020م ، وسط تطلعات لأن تكون المرجع الأول لقضايا الأسرة والإسهام في طرح أفضل الحلول الاستراتيجية المتعلقة بالأسرة وتأهيل أفضل الكفاءات من المختصين .// انتهى //02:05ت م0253