القاهرة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 237 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا ووفاة 25 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها و 5342 حالة وفاة.وكشف عن خروج 899 شخصا من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 69612 حالة حتى اليوم.//انتهى//02:41ت م0255