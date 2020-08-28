الخرطوم 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسوصل منسوب مياه نهر النيل ارتفاعا لم يبلغه منذ مئة عام وفقا لوزارة الري السودانية اليوم.وأعلنت وزارة الري والموارد المائية عن وصول نهر النيل اليوم إلى مناسيب غير مسبوقة وصلت إلى 17,43 مترا مقارنة بعام 2019 الذي وصل 17,26 مترا .وأوضح وزير الري والموارد المائية في السودان البروفيسور ياسر عباس في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة أن فيضان عام 1946 م لم يتجاوز 17,10 أمتار وفيضان العام 1988 م وصل إلى 17 مترا واليوم فيضان الخرطوم يسجل 17,43 مترا وغدا وبعده يسجل النيل 17,44 مترا .وقال: "إن الوزارة نبهت قبل فترة بواسطة لجنة الفيضان بالوزارة وفق تنبؤات بالأرقام متوقعة أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعاً في مناسيب النيل في جميع القطاعات خاصة قطاعات الخرطوم وشماله".وناشد الوزير ياسر عباس المواطنين على ضفاف النيل وفروعه المساهمة بحماية مناطقهم في شكل نفير أو تضامن لحماية القرى بجانب أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب النيل.//انتهى//03:00ت م0256