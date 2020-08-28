الطائف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسكسب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم الخميس المناورة التي جمعته بفريق درجة الشباب بنادي الاتحاد بنتيجة 3-1، والتي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق نواف العصيمي، وعيسى الذكر الله، وأحمد بصاص.وأشرك المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج في بداية المباراة: عبدالرحمن الصانبي في حراسة المرمى، وخالد دغريري، ونواف المطيري، وباسل الحضيف، وعلي فؤاد، ومشعل الصبياني، وفيصل الغامدي، وهيثم عسيري، ونواف المطيري، وخليل العبسي، وعيسى الذكر الله.من جهة أخرى، أدى اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة المناورة، مساء اليوم تمارين التقوية في الصالة الرياضية التابعة لنادي وقت اللياقة (فرع الطائف).يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى//03:16ت م0259