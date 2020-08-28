الطائف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسنفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف برنامجاً توعوياً عن فضل شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء عبر المنصات التوعوية المتاحة في الأماكن العامة والطرق والأسواق ومطار الطائف الدولي.وتهدف الحملة للاستفادة من منصة المحتوى التوعوي والوقائي بالرئاسة العامة ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع عدد من الوسائل الإعلامية والحكومية والأهلية للتذكير بفضائل أيام شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء وحث شرائح المجتمع على الأعمال الصالحة واغتنام فضل الزمان.وتأتي تلك الجهود بمتابعة مستمرة من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري في ظل توجيهات ودعم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //03:22ت م0261