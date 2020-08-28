فيكتوريا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستبرعت اليابان بمليون ين ياباني الى جمهورية سيشل لشراء معدات طبية لمكافحة وباء كورونا المستجد " كوفيد 19 ".وأفادت وزيرة الدولة للصحة في سيشل ماري بيير لويد في تصريح بهذه المناسبة أن هذه المنحة خطوة مهمة في إطار التعاون والعلاقات الثنائية بين اليابان وسيشل، مضيفة أنه بينما نفتح حدودنا لبقية العالم، فإننا نحتاج إلى الاستعداد، وهذه المنحة تساعدنا على القيام بذلك.وقال السفير الياباني لدى سيشل ماكوتو توميناجا من جهته إنه في حين أن الوباء مازال منتشرًا في جميع أنحاء العالم، فإن سيشل محظوظة لأنها لم تسجل أي وفيات، مضيفًا أن من الضروري اتخاذ تدابير جماعية لمواجهة هذا الوضع من أجل تجنب الأضرار الاقتصادية الهائلة والتداعيات الاجتماعية لهذا الوباء.يذكر أن اليابان قدمت خلال شهر أكتوبر الماضي مساعدة مالية لسيشل بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لتمويل مشاريع لتحسين السلامة البحرية.// انتهى //04:00ت م0265