ريو دي جانيرو 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم عن تسجيلها 44235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 984 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و761391 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 118649 حالة وفاة​​​.وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:11ت م0267