تونس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد أنه اضطر لخفض مساعدات البرنامج الغذائية والنقدية للاجئين في شرق أفريقيا بنسبة تصل إلى 30%، معربًا عن مخاوف من تفاقم التخفيضات، ما لم يتم تقديم تمويل إضافي وعاجل في الوقت المناسب.وأبلغ بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي عن وجود أكثر من 2.7 ملايين لاجئ في إثيوبيا وأوغندا وكينيا وجنوب السودان وجيبوتي قد تأثروا بسبب التخفيضات في التحويلات النقدية والمساعدات الغذائية بين 10 و 30 %، خاصة مع الخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد - 19 التي تقلل التمويل الحيوي الذي تقدمه الجهات المانحة.وأكد مايكل دانفورد أن اللاجئين معرضين لانتشار كوفيد-19 لأنهم متكدسون معًا في مخيمات ذات مأوى غير ملائم مع ضعف الخدمات الصحية والوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، وإلى جانب كوفيد-19، يتعرّض اللاجئين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، لخطر سوء التغذية، مما قد يؤثر على الجهاز المناعي لديهم ويضاعف مخاطر الإصابة بالعدوى، وهي حلقة مفرغة مأساوية في ظل جائحة عالمية.وأضاف دانفورد قائلا "لم يصل كوفيد-19 للذروة في شرق أفريقيا بعد، لا يمكننا أن ندير ظهرنا للأشخاص الذين أجبروا على الفرار وهم عالقون الآن في مخيمات نائية".// انتهى //05:10ت م0271