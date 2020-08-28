الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر الملك.. ساند يشمل العاملين في تطبيقات التوصيلموافقة ولي العهد على إقامة مهرجانات الإبل تنعش أسواقها في المملكة والخليجفيصل بن بندر يستقبل قائد قوات أمن المنشآتأمير نجران يطمئن على جاهزية مؤسسات التعليم لانطلاقة العام الدراسيأمير القصيم يدشن ثمانية مخططات سكنية بحضور وزير الإسكانتخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعدالكاظمي يستقبل وزير الخارجية: المملكة شريك حقيقي للعراق«التحالف» يدمر بالستي حوثيالمملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامستشكيل فريق عمل لقياس أداء الخدمات بمنطقة مكة"مسام" ينتزع 1,257 لغمًا في اليمنتسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة وانخفاض الحالات النشطةلبنان: قتيلان وثلاثة جرحى في اشتباك بمنطقة خلدةتركيا تصعد في المتوسط رغم دعوات التهدئةعون: 286 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المباني الأثرية«الدفاع» الفرنسية تؤكد دعم العراق لوقف الاعتداءات الخارجيةفلسطين: محاولات لإقامة بؤرة استيطانية جديدة// يتبع //06:01ت م0003