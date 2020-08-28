عام / الصحف السعودية
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
الرياض 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
بأمر الملك.. ساند يشمل العاملين في تطبيقات التوصيل
موافقة ولي العهد على إقامة مهرجانات الإبل تنعش أسواقها في المملكة والخليج
فيصل بن بندر يستقبل قائد قوات أمن المنشآت
أمير نجران يطمئن على جاهزية مؤسسات التعليم لانطلاقة العام الدراسي
أمير القصيم يدشن ثمانية مخططات سكنية بحضور وزير الإسكان
تخصيص خطبة الجمعة عن أهمية التعليم عن بعد
الكاظمي يستقبل وزير الخارجية: المملكة شريك حقيقي للعراق
«التحالف» يدمر بالستي حوثي
المملكة تتصدر دول العالم في سرعة الجيل الخامس
تشكيل فريق عمل لقياس أداء الخدمات بمنطقة مكة
"مسام" ينتزع 1,257 لغمًا في اليمن
تسجيل (1310) حالات تعافٍ جديدة وانخفاض الحالات النشطة
لبنان: قتيلان وثلاثة جرحى في اشتباك بمنطقة خلدة
تركيا تصعد في المتوسط رغم دعوات التهدئة
عون: 286 مليون دولار تكلفة إعادة إعمار المباني الأثرية
«الدفاع» الفرنسية تؤكد دعم العراق لوقف الاعتداءات الخارجية
فلسطين: محاولات لإقامة بؤرة استيطانية جديدة
// يتبع //
06:01ت م
0003