وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( عامٌ دراسي مختلف ) : يعود يوم بعد غدٍ «الأحد» أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، ومعهم الهيئات التعليمية والإدارية المنظمة للعمل التعليمي، تأتي هذه العودة بشكل مختلف عن الأعوام السابقة من حيث طريقة التعلم، وكيفية بناء الرصيد المعرفي للطلاب، وسبل الحصول على المعلومات، وجهوزية وزارة التعليم والمدارس الحكومية والخاصة، ومدى استيعابها الطريقة الجديدة في التدريس.وأضافت : انتهى العام الدراسي الماضي بطريقة غير مسبوقة، بعد أن فرضت جائحة كورونا تدابير احترازية هدفت بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سلامة الطلبة، هذه الطريقة أجبرت الطلبة والمدارس ووزارة التعليم على العمل بنظام التعلم عن بُعد وإيصال المعلومات إلى بيوت الطلاب بدلاً من حضورهم إلى مقرات المدارس والجامعات، هذا الواقع الجديد أنقذ العملية التعليمية بدرجة كبيرة، وأبقى الطلاب بشكل أو بآخر موجودين في المنظومة التعليمية، حتى وإن اختلفت طريقة التعلم الجديدة عن الطريقة التقليدية إلى طريقة لم تكن مجربة من قبل على نطاق واسع.وتابعت : بعيداً عن تقييم التجربة التي مر بها الوسط التعليمي ومدى استفادة الطلاب من الوضع المستجد من عدمها، إلا أننا لا يمكن إلا أن نشيد بالسرعة التي تداركت بها وزارة التعليم ذلك الوضع الطارئ بتجهيزها منصاتها التعليمية وقنواتها التلفزيونية لجعل الطلاب يواصلون تحصيلهم العلمي.وبينت : التجربة تلك جعلت الوزارة تضع كل إمكاناتها في العام الدراسي الجديد لتعزيز القنوات الجديدة للتعلم عن بُعد، والوقوف على مكامن القوة وتعزيزها، ومعرفة السلبيات التي مر بها الطلبة والعملية التعليمية ككل ومحاولة إصلاحها بشتى السبل؛ لإبقاء الطالب والطالبة في دائرة العلم والتعلم، مستفيدة من التجربة السابقة والملاحظات التي تم تسجيلها.// يتبع //06:01ت م0004