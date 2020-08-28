وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجائحة .. ثقافات جديدة ) : أحدث وباء كورونا المستجد، متغيرات كثيرة على جميع الأصعدة. ولا يزال هذا الوباء، ينشر ثقافته الجديدة، وثقافة أخرى موجودة، لكنها أصبحت متجددة. وعلى رأس المتغيرات، أو التحولات التي أحدثتها الجائحة، تلك التي نالت من الأداء التقليدي للأعمال، فالإغلاق الذي فرض قسرا جراء الوباء، سرع في الواقع عمليات تحول الشركات والمؤسسات حول العالم، إلى الساحة الرقمية. صحيح أن هذه الساحة كانت موجودة منذ عقود، إلا أنها صارت أوسع، وضمت مختلف القطاعات هنا وهناك.وبينت : فحتى قطاع التعليم، على سبيل المثال، أجبر في الأشهر الماضية على التحول إلى هذه الساحة الرقمية، بعد إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز البحث، وغيرها من تلك التي تتصل بقطاع التعليم كله، حتى إن بعض الدول وضعت الآلية الرقمية في التعليم ضمن أولوياتها للعام الدراسي. وفي الأشهر الماضية، ارتفعت أعداد الشركات التي اعتمدت الإنترنت في عملياتها بصورة كبيرة، والواقع أنها كانت مضطرة لذلك في الفترة العصيبة المشار إليها. كما ازداد الطلب أيضا على استخدام التقنية الرقمية بمستوى أوسع على جميع الأصعدة، خاصة في الجوانب الخدمية للحياة اليومية. لكن، ومع بدء فتح الاقتصادات العالمية المختلفة، حولت مجموعة متنامية من هذه الشركات عملياتها نحو الساحة الرقمية، الأمر الذي ظهر واضحا من جراء تقليص المساحات المكتبية في أغلبية الدول، وهذا ما أحدث أزمة مضافة لقطاع مباني المكاتب ومراكز الأعمال.وواصلت : ففي مدينة مثل لندن، تواجه المساحات المكتبية اضطرابا شديدا مع إلغاء عقود الإيجار، أو عدم تجديدها، والأمر نفسه في جميع المدن تقريبا في بريطانيا وغيرها. وترى الشركات، أنه رغم الأزمة الخانقة التي تسببت فيها الجائحة، إلا أنها وفرت عليها كثيرا من جهة الإنفاق التشغيلي، خصوصا في المدن المعروفة بارتفاع مستويات الإيجارات والتملك العقاري الخاص بالأعمال. وبدا الأمر أكثر وضوحا، عبر المسح العالمي الأخير، الذي أظهر أن 80 في المائة من قيادات الشركات، سرعت خطط التوسع الرقمي خلال الإغلاق العام، في الوقت الذي سعت فيه إلى التكيف مع عمل موظفيها عن بعد، والتعامل مع الزبائن عبر الإنترنت.وأضافت : والحق أن هذا التحول في الفترة العصيبة أحدث فارقا، وأظهر أنه يمكن القيام بالأعمال عن بعد، والحصول على المخرجات المأمولة منها. ورغم أن الصورة الكاملة لم تتضح بعد، بحكم التفاعلات الراهنة للوباء وعدم وضوح الرؤية حيال التخلص منه، ومع وجود غموض بشأن التحول من أماكن العمل المشتركة إلى أداء العمل من المنزل، إلا أن 96 في المائة، وفق المسح المشار إليه، يخططون لتقليص مساحاتهم المكتبية في المدى القصير على الأقل.// انتهى //06:02ت م0007