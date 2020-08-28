طوكيو 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 94ر83 نقطة أو ما يعادل 36ر0% ليصل إلى 80ر23292 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 77ر13 نقطة، أو85ر0% ، ليصل إلى 66ر1629 نقطة.// انتهى //06:03ت م0008