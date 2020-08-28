عام / الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
بكين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة التسعة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص وافدين من الخارج.
وبحسب البيان بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 85013، بما في ذلك 288 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80091 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .
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