عام / الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
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بكين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة التسعة التي تم تسجيلها تعود لأشخاص وافدين من الخارج​​​.
وبحسب البيان بلغ مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن 85013، بما في ذلك 288 مريضا ما يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80091 شخصا بعد شفائهم ، بينما استقر عدد الوفيات عند حاجز 4634 .
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