عام / ألمانيا تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/1/9 هـ الموافق 2020/08/28 م واس
برلين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واس
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1571 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 239936 .
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9288 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء 213.2 شخص من المرض.
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