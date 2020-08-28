برلين 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1571 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 239936 .وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9288 بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى شفاء 213.2 شخص من المرض.// انتهى //07:14ت م0010