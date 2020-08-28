مومباي 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الجمعة قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون إصابة.وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529 حالة وفاة.وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.// انتهى //07:52ت م0013