غزة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم، مواقع وأراض زراعية في قطاع غزة وأوقعت دماراً بممتلكات الفلسطينيين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقعًا غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، فيما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعًا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخين ودمرته، إضافة إلى إلحاق أضرار في الممتلكات القريبة من الاستهداف.وفي نفس السياق قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بعدد من القذائف أرضًا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما أغارت طائرة حربية على نفس الأرض بصاروخين وأوقعت أضرار بممتلكات الفلسطينيين، إضافة إلى حفرة عميقة في المكان.// انتهى //09:15ت م0014