الطائف 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالطائف، غداً درساً علمياً بعنوان "عاشوراء"، وذلك بجامع بن جوهر عقب صلاة العشاء.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:15ت م0015