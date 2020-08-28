القاهرة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة ومشروعات مستقبلية تحقق العائد الإيجابي المرجو في إطار من المصلحة المشتركة على نحو يعزز جميع جوانب التعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية خاصة في مجال الطاقة والنقل.ورصدت تطورات الأوضاع الميدانية في الأراضي الليبية، مشيرة إلى تواصل المظاهرات الشعبية الغاضبة ضد حكومة الوفاق، وإصابة عدد من المتظاهرين بجروح جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات طرابلس النار عليهم في ميدان الشهداء.وتناقلت في الإطار ذاته دعوة منظمة العفو الدولية حكومة الوفاق الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين وفتح تحقيق شامل ومستقل في استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.ونشرت صحف الجمعة مطالبة فرنسا لبنان بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة واعتماد إصلاحات عاجلة، وتحذيرها من أنه إذا لم يتم ذلك فإن البلاد تواجه خطر الزوال.وسلطت الضوء على القمة الطارئة التي عقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببرلين لبحث التوتر القائم بين اليونان وتركيا حول حقوق التنقيب في شرق المتوسط.وتحدثت صحف القاهرة عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 24 مليون مصاب فيما بلغت الوفيات نحو 825 ألف حالة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بإجمالي 8ر5 مليون إصابة.// انتهى //09:23ت م0016