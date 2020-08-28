بيروت 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت بين مسلحين تابعين لحزب الله الإرهابي وعدد من أبناء المنطقة وأدت إلى مقتل شخصين وعدد من الجرحى في حين استمرت المساعي بين الفرقاء المعنيين لتذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق على تسمية رئيس جديد للحكومة من دون أن تسفر هذه المساعي عن نتائج ايجابية حتى الآن.وتحدثت عن إعلان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أمس استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور اليوم وذلك بعد تأكيد السلطات الصحية المختصة إمكانية استئنافها.وأخبرت صحف الجمعة عن تأكيد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في مؤتمر صحفي أمس مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أن بلادها تتعاون مع العراق للنجاح في القضاء على الإرهاب وهي تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور.ولفتت الانتباه إلى إعلان السلطات الافغانية أمس أن مقاتلين من حركة طالبان قتلوا أمس أربعة مدنيين خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية في إقليم باروان بوسط البلاد.وأشارت الى إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن واشنطن ستعيد فرض عقوباتها ضد إيران ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل.// انتهى //09:29ت م0017