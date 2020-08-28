القاهرة 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسحققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب نحو 9ر13 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر630 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 71ر2 % ليسجل مستوى 45ر11462 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 52ر7 % ليبلغ مستوى 16ر1802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 22ر6 % ليبلغ مستوى 76ر2731 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى ارتفاع قيم التداول ليبلغ 9ر9 مليار جنيه من خلال تداول 017ر3 مليار ورقة منفذة على 250 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر79% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 8ر14% والعرب على 4ر5% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 9 ملايين جنيه، وأن تعاملات المستثمرين العرب سجلت صافي شراء بقيمة 3ر68 مليون جنيه.// انتهى //09:55ت م0018