دومة الجندل 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة دومة الجندل أمس، برنامج الفنون الجميلة للأطفال للرسم الحر والفن التشكيلي الذي أقيم بالحديقة المجاورة لممشى طريق الملك عبدالعزيز بحضور مساعد رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فارس الجباب وعدد من الإعلاميين والشعراء ، وبمشاركة أكثر من 80 مشاركاً في فعالية الرسم الحر والفن التشكيلي.واستعرض رئيس جمعية التنمية الأهلية أحمد خلف الرويلي أعمال اللجنة الأهلية التي تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإسهام في رفع الوعي الاجتماعي.كما كرم مساعد رئيس بلدية دومة الجندل المشاركين بالبرنامج والداعمين من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية والإعلاميين والجهات الأمنية المشاركة بالتنظيم.// انتهى //10:08ت م0019