الخرطوم 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان رئيس لجنة الوساطة الجنوبية بالمفاوضات السودانية، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك، تقرير تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بمسار دارفور إلى يوم الاثنين المقبل.وأبرزت تحذير السلطات السودانية أمس، من أن مناسيب نهر النيل، بلغت درجات غير مسبوقة، لم تحدث منذ أكثر من 100 عام، قد تؤدي إلى فيضانات مدمرة تتجاوز فيضانات الأعوام 1946 و1988 التي أوقعت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات ودمارًا كبيرًا في البلاد.وعرجت صحف الخرطوم على نفي المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قصف مواقع لحكومة الوفاق غرب سرت، لافتًا النظر إلى التزام الجيش الليبي بوقف إطلاق النار المعلن في 8 يونيو الماضي.ولفتت صحف الجمعة الانتباه إلى قصف ميليشيات – الحوثي- الانقلابية، أمس، صوامع الغلال في مدينة الحديدة في تصعيد عسكري جديد تزامن مع خروقات أخرى للميليشيات لاتفاق السلام في المحافظةالساحلية غرب البلاد.ونقلت عن وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أثناء زيارتها إلى بغداد، أمس، استعداد بلادها لمواصلة دعم العراق في الحرب ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي.وأشارت إلى إطلاق المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.وأخبرت صحف السودان عن تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 24 مليون مصاب.// انتهى //10:08ت م0020