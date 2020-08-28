رام الله 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن الموقف العربي يجب أن يسند الموقف الفلسطيني.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 13 فلسطينيًا من الضفة الغربية، وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خيام أهالي قرية العراقيب، في منطقة النقب، للمرة الـ 177 على التوالي.وأولت صحف رام الله اهتمامًا بإعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، عن تشكيل لجنة متابعة حكومية للحالة الوبائية في قطاع غزة، تتكون من وزيرة الصحة، ووزير التنمية الاجتماعية، ووزراء قطاع غزة، مهمتها الاهتمام بكل ما يتعلق بالوباء ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.ونشرت أقوال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 115 مبنى شرق القدس منذ بداية العام الجاري.وواصلت الصحف تغطية أخبار فيروس كورونا حيث، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، و622 إصابة ، وتعافي 325 مُصابًا.وأخبرت صحف فلسطين عن إعلان الأمم المتحدة استئناف ممثلي الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني اجتماعاتهم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في إطار أعمال الجولة الثالثة للجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة دستور جديد لسوريا، وذلك بعد تعليق استمر ثلاثة أيام بسبب رصد إصابات بكورونا بينهم.ولفتت الصحف النظر إلى تأكيدات الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.// انتهى //10:53ت م0021