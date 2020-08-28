أبوظبي 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة في اتصال هاتفي مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورجيه برندي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.وتطرق الجانبان إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تداعياته لاسيما الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الدول خاصة على صعيد تبني الفحوص المتقدمة لاكشتاف المصابين بالفيروس، مؤكدين أهمية دعم الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.// انتهى //10:54ت م0022