إسلام آباد 09 محرم 1442 هـ الموافق 28 أغسطس 2020 م واستابعت الصحف الباكستانية اليوم تطورات السيول والفيضانات التي تشهدها المناطق الجنوبية من باكستان، حيث تواصل فرق الإغاثة الحكومية وقوات الجيش أعمال البحث والإنقاذ ومساعدة المنكوبين.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام الأفغانية، وتواصلها مع الأطراف المعنية بالمصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم عبر الحوار السياسي.واهتمت برغبة باكستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مجال الزراعة خاصة في مجال تقنية إنتاج القطن الفاخر.وأشارت صحف إسلام آباد إلى استمرار تراجع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، وعودة الحياة إلى طبيعتها إثر تخفيف الإجراءات الاحترازية وإلغاء إجراءات الإغلاق الذكي.وتطرقت إلى رفع السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.وعرجت إلى تجديد باكستان رغبتها في حل نزاع كشمير مع الهند سلمياً عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.في الشأن الاقتصادي أشارت إلى توقع وزارة المالية الباكستانية من حدوث تحسن في مؤشرات الاقتصاد الوطني بعد استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد إثر تخفيف الإجراءات الاحترازية المصاحبة لجائحة كورونا.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات السيول والفيضانات التي تشهدها أفغانستان والتي حصدت أكثر من 70 قتيلاً وعشرات الجرحى حتى الآن، وتسجيل الهند قفزة قياسية في الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //11:08ت م0024